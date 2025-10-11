Mersin'deki feci kazada can kaybı beşe yükseldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaralananlardan Ümmü Demir (52) tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükselirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki minibüsün Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanması sonucu dört kişi yaşamını yitirmiş, altısı ağır 14 kişi yaralanmıştı.