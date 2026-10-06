Mersin’deki görüntülere AK Partili Özlem Zengin’den tepki: İçişleri soruşturma başlattı

Mersin ’de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon sırasında polislere kapıyı açan bir kadının görüntülerinin kaydedilerek basına servis edilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de yaptığı açıklamada görüntülerin kendisini de rahatsız ettiğini söyledi.

Zengin, ''İçişleri Bakanlığı, görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı. Çeken, paylaşan cezai yaptırıma maruz kalacak. Bir kadının sabah çok erken saatlerde, kendi evinde en rahat hissettiği yerde kağoso çalınıyor onun görüntüsü izni alınmadan çekilip bir de yayınlanıyorsa bu suçtur. Bunu takip etmek de bizim vazifemizdir.'' dedi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mersin’de üç belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim sabahı gerçekleştirilen operasyonlardan birinde, evinin kapısını açan bir kadın polis tarafından görüntülendi. Kadının kaydın yapılmamasını istemesine rağmen çekilen görüntüler daha sonra basına yansıdı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından olay siyasetin de gündemine taşınmış, görüntülerin kim tarafından ve hangi yetkiyle basına servis edildiğine ilişkin Meclis’te soru önergeleri verilmişti.