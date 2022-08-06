Mersin'deki orman yangını, 4'üncü gününde kontrol altında

Mersin’in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan ve dün kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam etti.



Zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle havadan müdahalenin yapılmadığı yangında Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personel görev aldı.



Ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgede yaptıkları çalışma sonucu yangını 4'üncü gününde kontrol altına aldı.



Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı.