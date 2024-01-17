Mersin'deki otobüs kazasında ölen 3 kişinin cenazesi Mardin ve Şırnak'ta defnedildi.

Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste hayatını kaybeden yolculardan Akbaba ve Öget'in cenazeleri, Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından Mardin'e getirildi.



Öget'in cenazesi, merkez Artuklu ilçesi Gül Mahallesi'ndeki Şeyh Lubban Camisi'nde, Beyter'in cenazesi ise Dargeçit ilçesinde Safa Camisi'nde kılınan cenaze namazlarından sonra aile mezarlıklarında gözyaşları arasında defnedildi.



​​​​​​​Kazada hayatını kaybeden Mülkiye Beyter'in cenazesi ise Şırnak'ın Cizre ilçesine getirilerek Dağkapı Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi.



Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait otobüs, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp, şarampole devrilmişti.



Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

