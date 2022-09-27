Mersin'deki polisevi saldırısı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler hak ettiklerini anında buldular

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Yapacağımız istişare vatanımız ve millletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.



Osmanlı'nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz

Suriye'de iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce çocuk ve mazlum son nefesini Akdeniz'in sularında verdi. Batılı devlet ise bu durum karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti.

MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISI



Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.



Şehit polisimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı polisimize de şifa temenni ediyorum.Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.



HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var.

EGE ADALARINA ASKERİ SEVKİYAT



Mavi Vatan'daki çıkarlarımızı sonuna kadar savunmaktan çekinmeyiz. Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz.



Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz. Yunanistan'ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz.

''VATANDAŞIMIZI ENFLASYON KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMIYORUZ''

Ekonomideki güçlenmeyi yılbaşından sonra hep beraber göreceğiz. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Avrupa büyük sıkıntılar yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en önemli başarılarını yaşıyor.

Enerjide zamanında attığımız stratejik adımların meyvelerini topluyoruz. Tüm bunları yaparken de vatandaşlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Projelerimize kara çalıyorlar.Biz artan kira ve konut fiyatlarını dengelemek ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bir sosyal konut projesini hayata geçirdik.

Muhalafet ne yapıyor, çamur atıyor. Bir milyon 170 bin konutu inşa ettikten sonra da sahiplerimize teslim etmişiz. Biz kendimizi ispat etmişiz. Üstelik sosyal konut projemize de rekor düzeyde bir başvuru varken 14 tane büyükşehir belediyesiyle siz ne yaptınız, biraz da onu anlatın.

''2023 SEÇİMLERİNİ REKOR OYLA KAZANACAĞIZ''



İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milleten kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz''