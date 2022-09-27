Mersin'deki terör saldırısı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki kadın teröristi kimler istismar ediyor?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Dün Mersin'de gördük, terörist olarak kullanılan iki kadın. İki terörist kadını kimler istismar ediyor. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir anlayış, nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.

Eğitimden politikaya kadınlarımızın yanında olmayı her zaman ilke edindik. Akademiden sağlığa pek çok alanda kadın istihdamı yüzde 50'in üzerine çıkmıştır. Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Sadece başörtüsü nedeniyle kızlarımızın üniversite kapılarında inletildiğini unutamayız. Artık bu ülkede kimse başörtüsü nedeniyle zulüm edemez, bunu biz başardık.

''GÜÇLÜ OLMAYAN AİLEDE, MİLLETİ GÜÇLÜ KILAMAYIZ''

Özellikle aile yapısının korunması çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının rolüne dair katetmemiz gereken yol var.

Önümüzdeki dönemde aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi için hep beraber çalışacağız. Güçlü olmayan ailede, milleti güçlü kılamayız. Batının yaşadığını ve topyekün geleceğini tehdit eden unsurların başında aile yapısı olduğunu görüyoruz.

Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak Türkiye Aile Destek Programı ile, 1 yıl boyunca geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz.

2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gençle AK Parti'yi ayrıştırma oyunlarını bozacağız. 2023'te çok daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yok. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak.

''ENFLASYON TAHRİBATINI KALDIRACAĞIZ''

Küresel ekonomik kirizin etkileri sebebyile sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi oranda artırarak enflasyon tahribatını kaldıracağız.