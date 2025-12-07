Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Dijital cihazlarda yapılan incelemelerde, şüphelilerin bağlantılı olduğu 826 milyon 758 bin 683 TL tutarında işlem hacmi belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.