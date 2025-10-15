Mersin'den bir acı haber daha: Ölü sayısı yediye yükseldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi.

Domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada yaralananlardan Hakan Yılmaz (50), tedavi gördüğü Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı yediye çıktı.

Hakan Yılmaz'ın cenazesinin Erdemli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Erdemli'de 7 Ekim'de domates hasadı için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole devrilmiş, altı kişi yaşamını yitirmiş, sürücünün de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.

Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Cemal K. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.