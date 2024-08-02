Mersin'den denize salınan deniz kaplumbağaları Gazze Şeridi'ne gitti

Mersin'den Akdeniz'e bırakılan iki caretta caretta, 50 günde 3 bin 500 kilometre yol katederek Gazze Şeridi'ne yaklaştı.

Mersin'den denize salınan deniz kaplumbağaları Gazze Şeridi'ne gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında, 12 Haziran'da Akdeniz ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte uydu cihazı takılarak denize bırakılan " Üniversitesi" ve "Kızkalesi" isimli kaplumbağaların mavi sulardaki yolculuğu yakından takip ediliyor.

Denizlerde yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik yol kateden kaplumbağalar, hemen hemen aynı güzergahta hareket ediyor.

Şeridi'ne yaklaşan yeşil deniz kaplumbağalarının yolculuğu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uydu izleme cihazıyla gözlemleniyor.

Mersin'den denize salınan deniz kaplumbağaları Gazze Şeridi'ne gitti - 1

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MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, iki kaplumbağanın denizde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Uydu izleme cihazlarıyla yolculuğun anbean takip edildiğini dile getiren Ergene, "Yolculukları hala devam ediyor. Üniversitesi ve Kızkalesi ilk günlerde 'in Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu sahilleri ve liman civarında dolaştılar. Mersin Üniversitesi hızlı şekilde Hatay'a, oradan da Suriye ve Lübnan bölgesine doğru hareket etti. Kızkalesi biraz daha geç ilerledi ama Mersin Üniversitesi'ni takip ederek yoluna devam etti." diye konuştu.

Ergene, kaplumbağaların bazı bölgelerde zikzak çizerek yol aldığını, deniz çayırlarında da beslendiklerini anlattı.

Mersin'den denize salınan deniz kaplumbağaları Gazze Şeridi'ne gitti - 2

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, iki kaplumbağanın denizde çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Uydu izleme cihazlarıyla yolculuğun anbean takip edildiğini dile getiren Ergene, "Yolculukları hala devam ediyor. Üniversitesi ve Kızkalesi ilk günlerde 'in Kazanlı, Karaduvar, Adanalıoğlu sahilleri ve liman civarında dolaştılar. Mersin Üniversitesi hızlı şekilde Hatay'a, oradan da Suriye ve Lübnan bölgesine doğru hareket etti. Kızkalesi biraz daha geç ilerledi ama Mersin Üniversitesi'ni takip ederek yoluna devam etti." diye konuştu.

Ergene, kaplumbağaların bazı bölgelerde zikzak çizerek yol aldığını, deniz çayırlarında da beslendiklerini anlattı.

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