Mersin'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mersin'de yakalanan uyuşturucu madde satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

'in Anamur ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde tircareti yapan şüpheli A.Ç. (46) belirlendi. Baskın yapan polis şüpheliyi yakaldı.

Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu hammaddesi ile suçtan elde edilen 4 bin 230 TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan A.Ç. ' Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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