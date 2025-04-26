Mersin'i sağanak vurdu

Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.