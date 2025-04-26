Mersin'i sağanak vurdu

Mersin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Mersin'i sağanak vurdu

'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezi ile Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Mersin'i sağanak vurdu - 1 Sürücüler zor anlar yaşadı.
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