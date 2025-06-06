Mersin'in plajlarında bayram yoğunluğu

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi ile Silifke ilçesindeki Susanoğlu ve Yapraklı Koy plajlarını tercih etti.



Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.



Tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler koyları gezdi.



Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.