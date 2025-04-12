Mersinli Bonnie ve Clyde yakalandı! Boş sitede tatil yapıp 12 daireyi soydular

Olay, 5 gün önce Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Mevsim nedeniyle kimsenin bulunmadığı yazlık siteye girerek günlerce tatil havasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, yazlık dairelerdeki beyaz eşyalar dahil birçok ürün çaldı. Bölgeden geçerken yazlık dairesine uğrayan mağdurlar hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sitede bulunan birçok dairenin soyulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. 12 daireye girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıkan şüphelilerden M.Ş. (21) ile sevgilisi S.K. (22) kısa sürede yakalandı. Hırsızların soyduğu dairelerden birinin ise Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'ya ait olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR



Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çalınan eşyalardan televizyon, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, motosiklet, mikrodalga fırın, mutfak robotu, tost makinesi ve pazar çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevgililer ifadelerinin ardından Erdemli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BONNIE VE CLYDE KİM?



Bonnie Parker ve Clyde Barrow 1930'lu yıllarda Amerika'da banka ve dükkânları soymuşlardır. Halkın gözünde Robin Hood statüsüne yükselerek kahraman olmuşlardır. Ayrıca Bonnie ve Clyde'ın büyük aşkları da bunda rol oynamıştır. Her soydukları dükkân ve bankalara çiçek bırakırlardı.



Barrow ve Parker, Louisiana'da, Bienville Parish'da, bir kırsal yolda, 23 Mayıs 1934 tarihinde polisler tarafından pusuya düşürülmüş ve öldürülmüşlerdir.