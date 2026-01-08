Mert Günok Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe, milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

11 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ



Bu sezon Beşiktaş formasını 8 kez terleten Günok'un kariyerinde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa zeferi bulunuyor.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan tecrübeli kaleci, 2015'te sarı lacivertlilerden ayrılmıştı.

Devamında sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen file bekçisi, 11 yıl aranın ardından futbola başladığı takıma döndü.