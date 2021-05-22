Mertcan Kaya cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklama sayısı 8’e yükseldi.

Silivri'de sahilde erken doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında çıkan kavgada Mertcan Kaya bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi de tutuklanmıştı.



Yaşanan olaya ilişkin dün gece olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü sabah saatlerinde, 3 şüpheli ise sorgularının ardından akşam saatlerinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı ise 8’e yükseldi.