Merter Polisevi'nde korkutan yangın
25.02.2026 13:53
Son Güncelleme: 25.02.2026 14:55
İstanbul'daki Merter Polisevi'nde çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.