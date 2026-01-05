Merter'de feci kaza! Motosikletli yaşamını yitirdi

İstanbul Merter'de feci bir kaza yaşandı.

Olay dün gece 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun İncirli yönünde yaşandı.

İddiaya göre sağ şeritte seyir halindeki kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı.

BARİYERE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilin aynasına çarpan ve yere düşen motosikletli bariyerlere de çarparak feci şekilde olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.