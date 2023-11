Merter'de tahliye gerginliği

Yıldırım şöyle devam etti:



"Yargıtay'ın tahliye kararında 'No 12'nin tahliyesine karar verildi' yazıyor. No 12 bütün bir binayı kapsıyor aslında. Burada 20 dükkan var. Dış kapı No 12 olarak çıkmış karar. Aslında 2021 yılında 2'nci kat ayrı bölümlere bölünmüş olmasına rağmen muvazaalı bir şekilde danışıklı dövüş olarak bildirilmiyor dosyaya. Bildirilmediği için de tahliye kararı No 12 olarak bütün esnafa uygulanmaya çalışılıyor."





20 esnaf için 20 ayrı karar ve 20 ayrı taraf olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Tek bir tarafla, tek bir adresle 20 kişi tahliye edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.



"VERGİSİNİ ÖDEDİĞİM DÜKKANIMA GİREMİYORUM"



Pasajda 2 dükkanı olan esnaf Ömer Tekdemir, 2016 yılından beri handa esnaflık yaptığını belirtti. Tekdemir, "Bize hiçbir tahliye kararı tebliğ edilmedi. Bu sabah buraya geldiler. Şu kışın ortasında tam sezonun ortasında bizi buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim malımızı koyabileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Bize bir süre tanınmadı, bir şey yapılmadı." dedi.





Tekdemir, "Dünden burada kalan esnaf arkadaşlar da var. Sabah saat 09.00'da bize gelip memur arkadaşlarla beraber ki şu anda dükkanımızın önündeler, içeri giremiyoruz. Vergisini ödediğimiz, çöp vergisinden, emlak vergisine kadar her şey elimde benim. Mağduriyetimiz var. Madem burası bölünemiyordu dükkanlara neden o zaman bize elektrik sayaçları verildi? Biz vergi mükellefiyiz. Madem böyleydi bana o zaman ilk başta hiçbir şekilde sen buraya giremezsin arkadaşım, burası tek dükkan denirdi. Usule aykırılık var burada. Burası 2'nci kata tahliye kararı alındı diye karar var ama burada 2'nci katta 20 tane dükkan var." diye konuştu.



“BİZİM GÜNAHIMIZ NE"



2019 yılından beri pasajda esnaflık yapan ve mal sahibinin kendilerini tehdit ettiğini iddia eden Hacı Maraş ise, “Esnaf mağdur olduğu için biz çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz mal sahibi gelsin onunla kontrat yapalım. Bize burayı kiraya veren adam ortada yok. Davayı kaybetmiş. Davayı kaybetmiş de bizim günahımız ne? Burada 20 tane esnaf mağdur. Herkesin borcu var, mal yapmış. Zaten işler durgun. Bu kadar insanı sokağa atacaksın ondan sonra benim milletvekili tanıdığım var, bakan tanıdığım var diye milleti tehdit edeceksin. O şekilde geliyor devamlı. Her geldiğinde yok işte şunu tanıyorum, bunu tanıyorum diyor. Tanıyorsun da kardeşim bizim günahımız ne? Biz burada esnaflık yapıyoruz. Gayrimeşru iş de yapmıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Vergi levhamız var. Yanımızda çalışanlar sigortalı. Burada yaptığımız yasa dışı bir şey yok". ifadelerini kullandı.



Mal sahibi ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin