Aydın'da bir otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Mert Sakız yaşamını yitirdi.

Mert'in feci ölümü: Ağaca çarpan araçta yaşamını yitirdi

Aydın'da meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Söke'ye bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mert Sakız'ın kontrolünü yitirdiği 09 VG 626 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil hurdaya dönerken, Sakız ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mert Sakız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

