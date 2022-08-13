Merve Kavakçı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 13 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları da yer aldı.

2017 yılında Malezya Büyükelçisi olarak atandıktan sonra Haziran ayında merkeze alınan Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atandı.

Kavakçı ile birlikte Serdar Kılıç da Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atandı.

Kılıç, 2010-2012 yılları arasında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştu.

Daha sonra 2012-2014 yılları arasında Tokyo, 2014-2021 arasında Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı kararı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım atandı.