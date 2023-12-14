Merve öğretmen canına kıydı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 28 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Z., canına kıydı. 7 katlı binanın çatı katından atlayan Merve öğretmen, yaşamını yitirdi.

Merve öğretmen canına kıydı

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’da çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendisini boşluğa bıraktı.

Merve öğretmen canına kıydı - 1 Merve Z., 28 yaşındaydı

Beton zemine düşen Merve Z., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce Ağrı’dan Trabzon’a tayin olan öğretmenin, Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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