Merve Taşkın yetkililere seslendi: Bana şaka yaptınız değil mi?

Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu süreçte yaşadıklarını paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Daha önce de müstehcenlik suçlamıyla gözaltına alınan Taşkın, nezarette geçirdiği bir günü anlattı. "POLİSLER ÇOK NAZİK DAVRANDILAR" "Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. (Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum buradan)" diyen fenomen şunları yazdı: NEZARETHANEDE ÜŞÜMÜŞ!



"İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05:00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler."

"BİRİ BANA EŞEK ŞAKASI DESİN"



"Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm" diyen fenomen Taşkın devamında da şunları söyledi:



SAVCI SAĞ GÖSTERİP SOL VURMUŞ!



"Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi.



Hakim karşısına çıkarak duruşmaya katıldım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, "Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil" desin lütfen... Bonus: Bu sefer ağladım."

Taşkın, paylaşımında 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 400 BİN TL



Taşkın, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı



"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.



Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma.



Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır."