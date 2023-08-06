Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir? Eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklanan Merve Yıldırım'ın son durumu

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. artışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

SON DURUMU

Eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 kez bıçaklanan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın son durumunu ablası Şerife Yavuz açıkladı. Yavuz; "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.