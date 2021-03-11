Mervenur Polat cinayetinde 5 tutuklama

Antalya'da cansız bedeni bulunan Mervenur Polat'ın (20) ölümüne ilişkin 5 kişi tutuklandı. Muratpaşa ilçesinde işlenen cinayete ilişkin 6 zanlı gözaltındaydı.



Sorguları sürerken; olayla ilişkili olduğu öne sürülen bir kişi daha yakalandı. 7 zanlı; emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.



Cinayeti itiraf eden Cüneyt Akyol; olay günü genç kadınla tartıştıklarını, Mervenur'un kendisine hakaret ettiğini öne sürdü, kadını darbettikten sonra iple boğduğunu itiraf etti. Akyol sonra da cesedi kokmaması için folyoya sardığını anlattı.



Mervenur'un cansız bedenini, Cüneyt Akyol'un babasının evine götüren kurye arkadaşı da ifade verdi.

Kurye, Akyol'un camdan atarak kendisine verdiği halının içinde cansız beden olduğunu bilmediğini söyledi, taşıdığı yükün elbise olduğunu zannettiğini iddia etti.



Cüneyt Akyol; ''canavarca hisle eziyet ederek öldürme'' ve ''nitelikli cinsel saldırı'' suçlarından tutuklandı.



Zanlılardan 4'ünün de; ''suçu gizleme ve suç delillerini yok etme'' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. 2 kişi ise serbest kaldı.



Antalya'da yaşayan Mervenur Polat 19 Ekim 2020'de kaybolmuştu 4,5 ay sonra 8 Mart'ta bir evin çatısında cansız bedeni bulunmuştu.

