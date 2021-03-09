Mervenur Polat'ın iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın (20), geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.



Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA



Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.



İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ



Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.



CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ



Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.



40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ



Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü iddia edilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4,5 aylık olduğu kaydedildi.



Sorgusu devam eden 6 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

''4,5 AYDIR CESETLE YAŞAMIŞIZ''



Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten kişi, "Şüphelilerinden C.A'nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4,5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum" diye konuştu.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Mervenur Polat'ın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kayseri’ye götürüldü. Kayseri'de Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, baba Atilla, anne Güler Polat ve yakınları katıldı.

Cenazede gözyaşı döken anne Güler Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi. Mervenur Polat'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Güler Polat, kızının mezar taşını öperek gözyaşı döktü.

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