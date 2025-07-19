Merzifon'da tarım arazisi küle döndü

Amasya Merzifon Havalimanı yolunda Muharrem S'ye ait ceviz bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede, bölgede anız bulunan tarım arazisine de yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.​​​​​​​