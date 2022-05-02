Mesai arkadaşı kadına şiddet uygulayınca çevredekiler tarafından dövüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Figen Kaya, sabah saatlerinde iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi. Kaya, "Arkadaşım işe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce iş yerindeydim. Fakat görüntülerde olduğu gibi darbedildim. Gerekçesi ise işe geç kaldığım yönündeydi ama ben geç kalmadım. Sen geç kaldığın için ben senin yüzünden 'bayram namazına gidemedim' dedi. Ben de kendisine 'Tam vaktinde geldim' diye cevap verdim. Kendisi bana karşı ne yazılı ne de sözlü olarak ya da ricası olarak erken gelmem konusunda talebi olmadı. Böyle bir isteği olsaydı da ben zaten erken giderdim" dedi.



“BOĞAZIMA SARILDI, YUMRUK ATTI”

Sabah işe gittiğinde bakışlarının kendisine karşı kötü olduğunu fark ettiğini belirten Figen Kaya, "Ben bunu fark edince güvenlik kulübesine yaklaşmadım ve kaldırımda kaldım. Onun güvenlik kulübesinden çıkmasını bekledim. O da çıktıktan sonra bana namaza geç kaldığını söyledi. Böyle deyince ben de çantamdan telefonu çıkartıp saati gösterecektim. Aramızda ağız dalaşı oldu ve benim üzerime yürüyerek boğazımı sıktı. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Allah'tan tam namaz çıkışına denk geldiği için beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. Kendisi kilolu ve iri yarı birisi" diye konuştu.

“İŞE GİTMEYE KORKUYORUM”

Olay sonrası şikayetçi olduğunu belirten Figen Kaya, Erkan Ş.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Kaya, “Şu anda can güvenliğim yok. Ben cuma günü işe gideceğim, bu kişi orada yine beni taciz edip rahatsız edebilir. Aileden biri olmadığı için uzaklaştırma kararı verilemiyor. Bu mesleği yapamamasını ve kartının alınmasını istiyorum. İşe gidersem korkacağım ve tedirgin olacağım. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa daha büyük zararlar verebilir” ifadelerini kullandı.