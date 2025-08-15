Mesai arkadaşını çekiçle dövdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çalışan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, Kusay A.'yı (18) çekiçle darbetti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.