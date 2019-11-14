Mesai çıkışı maç trafiğine dikkat

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek.



Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyum kapılarının saat 17.00' de açılacağını duyurdu.



Stat açılış saatinin mesai bitimine yakın saatte olmasının bölge ve bağlantılı yollarda trafik yoğunluğuna neden olabileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 17.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 70'e ulaştı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

TEM FSM-Maslak kavşağı yönünde de maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle kapatılan sağ şerit çalışmanın ardından yeniden açıldı.



BAZI YOLLAR KAPATILDI



Öte yandan maç nedeniyle stat çevresinde bazı yollar da kapatıldı. Saat 15.00 itibarıyla kapatılan yol ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

- Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otopark alanı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, Alternatif güzergah olarak; araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı Yolunu kullanacaklardır.



- Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak,

Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.(Müsabaka güvenlik amirinin tedbirler kapsamında uygun görmesi halinde)



- Vadi İstanbul'a giden yol 16.30 dan itibaren araç trafiğine kapatılacak,

Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzey yan yolu kullanarak Ayazağa Vadi İstanbul ayrımını kullanacaklardır.



-Alternatif güzergah olarak; Tem Kuzey yan yolu kullanarak Ayazağa Vadi İstanbul ayrımını kullanacaklardır.

