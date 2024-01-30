"Mesaj" cinayeti sanığına 25 yıl hapis

KARAR DURUŞMASI



Bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Karaaslan, SEGBİS ile katılırken, Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan (71) ve eşi Duhanur Erdoğan (27), taraf avukatları Cihan Şahin ile Öznur Öztürk ve Merve Mısır salonda hazır bulundu.



"2 ÇOCUĞUM VAR"



Mahkemede söz verilen Hüseyin Erdoğan'ın annesi Ayşe Erdoğan, "Çağlar Karaaslan bana 3 yetim bıraktı, o beni yaktı siz de onu yakın" dedi.



Eşi Duhanur Erdoğan ise "Adalet yerini bulsun. 2 çocuğum var, alabileceği en ağır cezayı alsın istiyorum" ifadelerini kullandı.



"BABAM DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ"



Sanık Çağlar Karaaslan ise savunmasında, "Hüseyin'i öldürmek için gitmedim, çok pişmanım" dedi. Tutuksuz yargılanan S.U. ise "Benim babam da cinayete kurban gitmişti. 18 sene de bulunamadı. Bu durumu en iyi ben anlarım. Asla öldürmek için gitmedik. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çağlar Karaaslan'a 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayıp sanığa 25 yıl ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. S.U. ve M.D. ise beraat etti.