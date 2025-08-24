Meşaleli kutlama yangın çıkardı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göl kenarında yapılan meşaleli kutlama faciaya neden oluyordu.

Olay, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan seyir terasında meydana geldi.



Bölgeye giden gençler ahşap terasın üzerini gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle kutlama yaptı.



Meşalelerden yayılan alevlerin otluk ve ağaçlık alana sıçramasıyla yangın çıktı.

Alevler büyüyünce kutlama yapan gençler bölgeden ayrıldı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri alevleri daha da büyümeden söndürürken, polis yangına neden olan kişilerin bulunması için çalışma başlattı.