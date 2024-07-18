Mescid-i Aksa’daki eylem | Çelik: Son derece kışkırtıcı bir eylemdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemine ve İsrail Parlamentosu'nun kararına tepki gösterdi. Çelik, "Büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir." dedi. AK Parti Sözcüsü, İsrail Parlamentosu'nun Filistin Devleti'nin varlığını reddeden kararı ise hukuksuz olarak değerlendirdi.

Mescid-i Aksa’daki eylem | Çelik: Son derece kışkırtıcı bir eylemdir

Sözcüsü , sosyal medya hesabından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemine sert tepki gösterdi.

"Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir." ifadelerini kullanan Çelik, İsrail Parlamentosu'nun da Filistin Devleti'nin varlığını reddeden kararını hukuksuz bir karar olduğunu dile getirdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir."

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