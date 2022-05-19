Mescidin gece bekçisi, ilk görev gününde hayatını kaybetti

Manisa'da Fatih Mescidi'nde çıkan arbedede gece bekçiliği yapan görevli hayatını kaybetti.



Olay, dün gece saatlerinde Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde restorasyon çalışmaları süren Fetih Mescidi önünde gerçekleşti.

M.K. adlı erkek, 1 kadın ve 1 erkek arkadaşıyla restorasyonuna 16 Mayıs'ta başlanan Fetih Mescidi'nin bulunduğu Bayrak Tepe'ye çıkmak istedi.

KALBİ DURDU

Mescidin dün göreve başlayan gece bekçisi Zübeyir İlter(50), M.K. ve beraberindekilerin tepeye çıkmasına izin vermedi. İlter ve M.K. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bu sırada fenalaşan İlter'in kalbi durdu.



İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen İlter'in kalbi, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde bir kez daha durdu.

İLK GÖREV GÜNÜYDÜ

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı öğrenilen İlter, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlter'in görevine başladığı ilk gün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Polis, M.K. ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.K. adliyeye sevk edildi, diğer 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.