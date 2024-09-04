Mesire alanı projesinde kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'de mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan Reşit Kibar’ın hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Olaula ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mesire alanı projesinde kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkisinde yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti.

İş makineleri indirilirken köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş (42), tabancayla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu (36) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mesire alanı projesinde kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı - 1 Reşit Kibar

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tabancayla ateş açan Muhammet Ustabaş ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. (41) gözaltına alındı.

Jandarmada tamamlanan sorguları sonrası Borçka Adliyesi'ne sevk edilip nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Muhammet Ustabaş tutuklandı, Fikret M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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