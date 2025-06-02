MESKİ'ye 2,6 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'deki çevre kirliliğine ceza kesti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ’ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı.

Alınan numunelerinin analizi sonucunda Karaduvar ile Mezitli arıtma tesislerinin çevre mevzuatında belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği tespit edildi. İki tesisteki ihlalle ilgili MESKİ’ye toplam 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı.