Meslek Fabrikası'na operasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen binalar, polemiğe neden oldu.

Bakırçay Üniversitesi’ne tahsis edilmesi planlanan Meslek Fabrikası'nın tahliyesi istenmiş ve tahliye süresi iki hafta ertelenmişti.

BARİKATLAR KURULDU

Sürenin dolması üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Bina çevresine barikatlar kurulurken giriş ve çıkışlar kapatıldı. Binadaki belediye personelinin çıkışına da izin verilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay duruma tepki gösterip süreci "utanç vakası" olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflar'a devredilmişti.