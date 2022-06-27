Meslek liselerinde ekmek üretilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde ekmek üretileceğini açıkladı. Türkiye genelinde 100 meslek lisesinde ekmek fabrikası kurulacağını söyleyen Özer, üretim kapasitesinin ise günlük 1 milyon olacağını belirtti.

Haberler - NTV Haber 27.06.2022 - 11:58

Meslek liselerinde ekmek üretilecek

Konya'da açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde 100 noktadaki meslek liselerine ekmek fabrikası kurulacağını söyledi.

Özer, günlük 1 milyon ekmek üretimiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşları düşük fiyatlı ekmekle buluşturacaklarını belirtti.

Bakan Özer'in açıklamalarının detayları şu şekilde:

"Buradan ilk defa açıklıyorum. Tarım alanındaki ekmekten meyvelere sebzelere tohum ıslahına biyoteknolojiye kadar, Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak, aynı şeyi tarım alanında da yapacağız."

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