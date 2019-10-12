Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beraber görev yaptığı meslektaşınca bıçaklanarak öldürülen doktor Kaan Erol Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yavuz Sümter'in 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Erol için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Baba Metin ve anne Nilay Erol, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü.
Doktorun cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Erol'un yakınları, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
NE OLMUŞTU?
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan doktor Yavuz Sümter ile aynı hastanede çalışan doktor Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında tartışma çıktığı belirtilmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Sümter'in, Erol'u, defalarla bıçakladığı kaydedilmişti.
Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Bu kişinin vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edilmişti.
Şüpheli Sümter, hastane polisince gözaltına alınmıştı.