Meslektaşını öldüren doktorun cezası belli oldu

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen doktor Yavuz Sümter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan Yavuz Sümter, cinayeti yüksek tahrik altında işlediğini öne sürdü.

''DİLEKÇEMİ KABUL ETSELERDİ BUNLAR YAŞANMAZDI''

Sümter, "Ben iki kez ağlayarak başhekime istifa dilekçesi sundum. Dilekçemi kabul etselerdi bunlar yaşanmazdı. Bana yapılan hakaret, küfür ve tehditlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yavuz Sümter'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun tasarlanarak ve kasten işlediği gerekçesiyle, sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Yavuz Sümter, 11 Ekim 2019'da, birlikte çalıştığı meslektaşı Dr. Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürmüştü.