Mesut Barzani'den Terörsüz Türkiye sürecine destek

KDP Başkanı Mesut Barzani, "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak için Şırnak'ın Cizre ilçesine gitti.

Mesut Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Barzani, sempozyumda yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi, barış sürecine katkı sunanlara teşekkür etti.

"TÜRKİYE'DEKİ BARIŞ SÜRECİNİN BAŞLAMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Barzani, şöyle konuştu:

“Bölgede büyük değişime yol açan Türkiye'deki barış sürecine de değinmek istiyorum. Türkiye'deki barış sürecinin başlaması bizleri çok mutlu etti. Bu sefer sürecin çok planlı başladığını görüyoruz. Halk, parlamento ve tüm partiler devletin arkasında. Burada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye devletine, meclise ve Türkiye halkına barış kapısını açtıkları için teşekkür etmeyi bir gereklilik olarak görüyorum. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Biz de barış sürecini tüm gücümüzle destekliyoruz. Bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse destek vermeye hazırız. İnşallah süreç en iyi neticeyi verir ve hepimiz için hayırlara yol açar.”

Cizre'deki sempozyuma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da katıldı. Orhan kendini tanıtan Kürtçe bir konuşma yaptı, ardından Kürtçe kaside okudu.