Mesut Öksüz kimdir? İşte CHP Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz'ün biyografisi

CHP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan listeye göre İstanbul’daki 12 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu. İşte, CHP Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz'ün biyografisi...



MESUT ÖKSÜZ KİMDİR?



13 Mart 1968 Alibeyköy, İstanbul doğumlu olan Öksüz, aslen Sivaslıdır.



Esenler İbrahim Turan Lisesi'nden 1986, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında mezun olmuştur.



