Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
07.04.2024 15:20
Son Güncelleme: 08.02.2026 23:50
Mesut Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Keçiörenli vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı olan Mesut Özarslan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.
Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti.
2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.
8 Nisan 2019 tarihinde Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı.
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla;
• ABB Belko Genel Müdü rü
• ABB Portaş Genel Müdürü
• ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı
• ABB Başdanışman
• Aski Spor Asbaşkanı
• Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı
görevlerinde bulundu.
En son olarak mevcut görevlerinden istifa ederek CHP’ye üye olan Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiştir.
Özarslan, 8 Şubat 2026 tarihinde CHP'den istifa etti.