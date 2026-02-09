Özarslan'ın CHP'den istifası. "Partimize geçmesini değerlendirmedik"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.23'te başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı devam ederken kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 3. YILI

Ömer Çelik, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının büyük bir azimle sarıldığını söyledi.

MESUT ÖZARSLAN'IN İSTİFASI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla ilgili de konuşan Çelik, “CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler eşi benzeri olmayan skandal. Kendi partisindeki bir belediye başkanına ya da herhangi birine kullanılması hem üzücü hem de utanç verici bir durum. Bu şekilde bir savrulmanın içine nasıl düşüyor CHP bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerek. ” dedi.

Çelik, "Partimize geçmesiyle ilgili konu genel başkanımız tarafından değerlendirilmedi, bir karar yok." diye konuştu.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Çelik, "Depremlerin yıl dönümünde üzücü olaylardan biri CHP Genel Başkanı'nın söylediği sözlerdi. Özgür Özel; hakikatleri görmezden geldi, yapılanları gölgelemeye çalıştı, sözleri enkaz altında kaldı, bu üzücüydü. Büyük felaketler karşısında millet-devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı siyasi partilerin zihniyet ve sözleri enkaz altında kalabiliyor." dedi.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR HALA ENGELLENİYOR"

Gazze'ye insani yardımların hala engellendiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gazze ile ilgili mücadelemize ara vermeden güçlü bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini belirten Ömer Çelik, "Buna dönük dezenformasyonlar odağımızı kaybettirmeye dönük bir takım yanlış yaklaşımlar ırkçı söylemler söz konusu olabiliyor. Manipülasyon ve provokasyonun bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sosyal medya konusunda çalışma yaptıklarını hatırlatan Ömer Çelik, “Sosyal medya yasasını özgürlüğümüzü koruma çerçevesinde ve teknoloji oligarklarının her şeyi yönetme saldırganlığına karşı set oluşturma çerçevesinde ele almış olacağız.” diye konuştu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD-İran gerilimine de değinen AK Parti Sözcüsü Çelik "İran'a dışarıdan yapılacak bir müdahale yanlış analizlere dayanır. Dış müdahale büyük istikrarsızlıklara yol açar. Askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir." dedi.

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI GÜNEŞ'E HAKARETE TEPKİ

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanmıştı.

Çelik bu konuyla ilgili ise "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Hanım'a dönük olan nefret söylemi gerçekten aşağılık bir söylemdi. Toplumun her kesiminden vatandaşlarımızın ortaya koyduğu ortak tepkinin çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'İN ANKARA ZİYARETİ



Yunanistan Başbakanının ziyaretiyle ilgili “bütün sorunlarımızı masada çözebiliriz” diyen Çelik, “Silahsız olması gereken adaların silahlandırılması olumsuz sonuçlar doğuruyor. Yunanistan kendi sorunlarını AB'nin sorunları haline getirmeye çalışıyor. Rum tarafının dikkat etmesi gereken şey bu sorunların çözümü ülkeyi başka ülkelerin karargahı haline getirmekle olmaz. Doğru konu sorunları masada çözmektir. Türkiye'yi tehdit etmek bir karşılığı olan şey değil. Ziyaret diplomatik kapasitenin geliştirilmesi açısından bir vesile olacaktır. Diplomasinin ölçeğinin büyütülmesi herkesin faydasına olacaktır." ifadelerini kullandı.