Metan gazı yangını 10’uncu gününde: Ekipler bölgede bekleyişte

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğalgaz dağıtım şirketi ve polis ekibi sevk edildi. Yüzeye çıkan yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KONTROLLÜ OLARAK SÖNDÜRÜLÜP TEKRAR ALEVLENDİRİLDİ



Yangın nedeniyle doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri evlere giden gaz akışını kısa süreli durdurdu.



Halen yangının devam ettiğini gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi.

Yangından bir gün sonra bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri, itfaiye tarafından kontrollü olarak söndürülen yangından numune aldı. Numunenin alınmasının ardından yangın yeniden kontrollü olarak alevlendirildi.



Numuneler üzerine yapılan incelemede, yanan gazın metan olduğu anlaşıldı. 10 gündür süren yangında alevlerin kısmi olarak azaldığı görüldü.

Ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.