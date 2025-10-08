Meteorolojiden 36 il için uyarı: Antalya'da sel tehlikesi var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve batı ve orta Karadeniz, ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sağanağın İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 36 il için uyarı yayınladı.

35 il için sarı, Antalya için ise turuncu kodlu uyarı yayınlayan MGM, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer fırtınaya varan kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Yurdun büyük bölümünde sağanak ve şiddetli rüzgar bekleniyor.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:



- Kırklareli 17 derece.



- İstanbul 18 derece.



- Denizli 20 derece.



- İzmir 18 derece.



- Adana 27 derece.



- Antalya 25 derece.



- Ankara 20 derece.



- Sinop 25 derece.



- Erzurum 24 derece.



- Diyarbakır 30 derece.



- Gaziantep 25 derece.