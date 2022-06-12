Meteoroloji 39 il için alarm verdi: İç kesimlerde kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sisteminde 39 il için "sarı" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 17:28

Meteoroloji 39 il için alarm verdi: İç kesimlerde kuvvetli olacak

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Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, ülkenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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