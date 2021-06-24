Meteoroloji açıkladı: Bu illerde sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.

24 HAZİRAN 2021 - BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 27



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35



Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37