Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU



İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.



Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.



Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.



DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ BAZI İLLER İÇİN UYARI

İçişleri Bakanlığı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulundu.



Bugün akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinde Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli sağanak, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

Yağışın, 1700-1800 metre rakım üzeri yükseklikte kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.