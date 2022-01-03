Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı ve soğuk hava yarından itibaren yerini sıcak havalara bırakacak. Meteoroloji artan hava sıcaklıklarıyla birlikte sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısı yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 16:13

Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor

Yağışlı ve soğuk hava, yarından itibaren yurdu terk ediyor. 

SICAKLIK 4-10 DERECE ARTACAK

Meteroloji'nin açıklamasına göre, yarın batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı merkezlerimizde bu hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 14

İstanbul: 17

İzmir: 19

Antalya: 19

Samsun: 19

Trabzon: 16

Erzurum: 4

Diyarbakır: 12

Van: 7 

SEL,SU BASKINI,HEYELAN VE ÇIĞ UYARISI

Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısında da bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...