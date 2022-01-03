Meteoroloji açıkladı: Havalar ısınıyor

Haberler - ntv.com.tr 03.01.2022 - 16:13
Yağışlı ve soğuk hava, yarından itibaren yurdu terk ediyor.
SICAKLIK 4-10 DERECE ARTACAK
Meteroloji'nin açıklamasına göre, yarın batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bazı merkezlerimizde bu hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Ankara: 14
İstanbul: 17
İzmir: 19
Antalya: 19
Samsun: 19
Trabzon: 16
Erzurum: 4
Diyarbakır: 12
Van: 7
SEL,SU BASKINI,HEYELAN VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısında da bulundu.