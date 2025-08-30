Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir çevrelerinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın ise; Eskişehir'in kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden, güney kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette ve 30 ila 50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli şekilde eseceği öngörülüyor.



Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 41 derece ile Sarıcakaya ve 39 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.